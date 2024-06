Palermo, Soleri verso l’addio? Lo Spezia vuole l’ex Roma. Quel tesoretto…

"Patto Spezia-Panathinaikos per il portiere Dragowski". Titola così l'edizione odierna de "Il Secolo XIX", che punta i riflettori in casa Spezia. Un patto che potrebbe far partire il mercato del club ligure in vista della stagione 2024/2025. Senza arrivare alla quota del riscatto per il portiere polacco Dragowski, fissato in 3,5 milioni, le due società avrebbe trovato un accordo per chiuderla in maniera diversa, intorno ai 2,2 milioni, più una percentuale sulla eventuale rivendita. Il club greco, dunque, sarebbe pronto a versare questa cifra sulle casse dello Spezia. Un tesoretto che il patron Platek potrebbe investire riscattando Adam Nagy dal Pisa, per 1,2 milioni e "tentando di fare offerte congrue per Filippo Pittarello ed Edoardo Soleri".