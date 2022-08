Calciomercato Palermo, ecco il vice-Brunori: ai dettagli con l’Atalanta per Vido

Qualità e prospettiva. Il calciomercato estivo del Palermo targato City Football Group procede spedito al fine di completare ed impreziosire l'organico a disposizione del tecnico Eugenio Corini. Il roster di centrocampo in via di definizione si profila di pregiato lignaggio: Leo Stulac e Jacopo Segre hanno già esordito contro l'Ascoli con la maglia rosanero (debutto con gol per l'ex Torino), mentre Dario Saric - dopo aver svolto le visite mediche di rito - è atterrato questa mattina nel capoluogo siciliano per firmare il contratto che lo legherà al club di viale del Fante per i prossimi quattro anni.