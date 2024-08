Calciomercato Palermo, ok Baniya: cifre, formula e contratto, i dettagli dell’affare

Palermo targato CFG che si appresta a chiudere con il Trabzonspor per il difensore Rayyan Banija: tutti i dettagli dell'operazione

Mediagol ⚽️ 26 agosto 2024 (modifica il 26 agosto 2024 | 13:36)

di Leandro Ficarra

Il tempo stringe. Il prossimo trenta agosto si chiude la sessione estiva di calciomercato ed il Palermo targato CFG lavora alacremente per colmare le lacune ancora presenti in organico, ribadite dalla prestazioni mediocri e controverse nelle prime due giornate del campionato di Serie B con annesse sconfitte rimediate a Brescia e Pisa. L'infortunio occorso a Nedelcearu rappresenta un 'altra tegola per Dionisi, che si aggiunge alla sosta forzata ai box di Lucioni ed implementa l'emergenza nel cuore della retroguardia rosanero. Il romantico ritorno di Sirigu nel capoluogo siciliano ha sopperito tra i pali al ko di Alfred Gomis nella prima uscita nel torneo cadetto al Rigamonti, ma i tasselli da incastonare nel mosaico della compagine rosanero restano ancora almeno tre, se non quattro.

Un esterno basso mancino, specialista del ruolo, che funga da alternativa o competitor a Kristoffer Lund sulla corsia di pertinenza, un jolly offensivo versatile e performante che sposti gli equilibri nel tridente offensivo, un paio di difensori centrali che conferiscano esperienza, affidabilità di rendimento e solidità al pacchetto arretrato. La sensazione è che serva anche anche un profilo in grado di garantire fosforo, geometrie e qualità in zona nevralgica, ma management ed area tecnica non sembrano ritenere al momento l'innesto di un playmaker puro una priorità. Per quanto concerne il reparto difensivo è ormai in dirittura d'arrivo l'operazione relativa all'ingaggio di Rayyan Banija, centrale classe 1999 nato a Bologna ma naturalizzato turco, in possesso del doppio passaporto, con un trascorso nel settore giovanile di Modena e Verona. L'esperienza al Mantova in D, quindi il passaggio al Renate in Lega Pro ed un ritorno poco fortunato ancora a Mantova, che ha fatto da preludio all'approdo del ragazzo nella Super League turca. Karagümrük e Trabzonspor per il possente difensore centrale, con tanto di convocazione nella Nazionale maggiore guidata da Vincenzo Montella nell'ottobre 2023 per le gare di qualificazione ad Euro 2024 contro Croazia e Lettonia. Buona rapidità e lodevole esplosività, a dispetto di mole e stazza imponenti, abilità nel gioco aereo e grande vis agonistica, giocatore di personalità con margini di miglioramento sul piano tecnico e della capacità di lettura sotto il profilo squisitamente tattico. Baniyan è un difensore determinato e carismatico e con una naturale propensione alla leadership nel reparto.

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, il classe 1999, già seguito da Torino e Parma, arriverà in Sicilia con la formula del prestito oneroso (circa quattrocentocinquantamila euro) ed un diritto di riscatto per il Palermo fissato a circa un milione e quattrocentomila euro, che diverrà obbligo in caso di promozione in Serie A della squadra di Dionisi ed al verificarsi di un determinato numero di presenze. Nel caso in cui il Palermo dovesse, a giugno 2025, riscattare il cartellino del calciatore, acquisendolo a titolo definitivo, Baniya firmerà un contratto quadriennale con il club di viale del Fante. Salvo colpi di scena, l'operazione è ormai definita e Dionisi potrà a breve accogliere un nuovo e provvidenziale rinforzo per la sua linea difensiva. Visite mediche e poi iter burocratico per il tesseramento, nella speranza che l'ormai ex Trabzonspor sia convocabile per il match interno contro il Cosenza del prossimo primo settembre.