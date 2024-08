Calciomercato Palermo, Gds: “Baniya, Allende e una sorpresa. Di Chiara e Lapadula…”

Corsa contro il tempo. Ultimi quattro giorni della sessione estiva di calciomercato e Palermo costretto a correre celermente ai ripari dopo le lacune emerse in seno alla rosa di Dionisi nelle prime due giornate di campionato. Due ko contro Brescia e Pisa caratterizzati da cronici limiti strutturali e vecchi difetti risalenti alla scorsa stagione, status evidentemente non ancora sovvertito dagli innesti fin qui portati a termine dalla dirigenza rosanero. Difensore centrale, Esterno basso di sinistra, jolly offensivo eclettico in grado di spostare gli equilibri, questi i profili che Morgan De Sanctis cercherà di reperire sul mercato in questo rush finale. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia fa il punto della situazione: il classe 1999 Rayyan Baniya, nato a Bologna ma naturalizzato turco, in uscita dal Trabonzspor, sembra ormai ad un passo, accelerata decisa anche per l'eclettico attaccante argentino Tadeo Allende, classe 1999 attualmente in forza al Celta Vigo. Resta l'incognita terzino sinistro, con il Palermo che potrebbe rimodulare l'idea iniziale ed ingaggiare uno specialista di ruolo. Occhio alle occasioni con Gianluca Di Chiara sempre in uscita dal Parma, management del club targato CFG che potrebbe anche piazzare un colpo a sorpresa per chiudere la sessione: Lapadula e Caputo restano due attaccanti esperti e di spessore che cambieranno maglia nelle prossime ore: il nazionale peruviano è in uscita dal Cagliari di Nicola, l'ex Bari e Sassuolo ha rescisso il contratto con l'Empoli ed è allo stato attuale un calciatore svincolato.