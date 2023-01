Calciomercato Palermo: doppio colpo Tutino-Verre, Rinaudo radar sulla fascia sinistra

"Difficile che i colpi di mercato in entrata si chiudano prima della gara di domani contro il Perugia , ma il Palermo è molto vicino a tre giocatori per puntellare la squadra di Corini: Valerio Verre , come jolly di centrocampo, da impiegare anche sulla trequarti, Gennaro Tutino come spalla di Brunori e il duttile Salvatore Molina per rafforzare le fasce, il settore più scoperto della rosa", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo" che focalizza la propria attenzione sulla corrente sessione invernale di calciomercato .

Come riportato da Mediagol.it nella giornata di ieri, il binomio dirigenziale composto da Leandro Rinaudo e Luciano Zavagno ha raggiunto un'intesa di massima con il Parma per il trasferimento in rosanero dell'attaccante Gennaro Tutino (CLICCA QUI PER I DETTAGLI). Inoltre Valerio Verre, salvo improbabili colpi di scena, dovrebbe essere già la prossima settimana un nuovo giocatore del Palermo(CLICCA QUI PER I DETTAGLI). Nell'ultimo campionato disputato in serie cadetta con il Perugia Verre, stagione 2018/ 2019, ha segnato ben 12 gol.