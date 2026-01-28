Calciomercato Palermo, Di Marzio: “Offerta di 6 milioni per Tramoni”

Il Palermo continua a muoversi per Matteo Tramoni, pupillo di Inzaghi e perla del campionato cadetto dello scorso anno. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i rosanero hanno offerto 6 milioni di euro per arrivare al calciatore, che ha aperto al trasferimento. Il trequartista vorrebbe il via libera dai toscani per approdare in Sicilia, o un adeguamento di contratto - già rinnovato questa estate - alle stesse cifre offerte dal club del Viale Del Fante. Il fantasista ha sul tavolo la proposta di un contratto importante e di tornare da SuperPippo, che lo ha valorizzato al meglio nelle stagioni vissute sotto la sua gestione.