Il classe ’87 ex Reggina, Francesco De Rose, è ormai ufficialmente un calciatore rosanero.

Dopo la ratifica dell’operazione, con relativa ufficialità, arrivata nella giornata di oggi (LEGGI QUI), Francesco De Rose è arrivato in città, in serata, presso l’albergo “Casena dei Colli”, dove il centrocampista si è già sottoposto alle foto di rito, in abbigliamento tecnico ufficiale del “Palermo F.C.” e sciarpa rosanero.