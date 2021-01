CALCIOMERCATO PALERMO, UFFICIALE: DE ROSE E’ ROSANERO. I DETTAGLI

La notizia era nell’aria, adesso è ufficiale: Francesco De Rose è un nuovo calciatore del Palermo.

L’affidabile e navigato centrocampista classe 1987 ha firmato il contratto che lo legherà al club di viale del Fante fino al 30 giugno 2022. Di seguito, il comunicato diramato dal Palermo sul proprio sito di riferimento.

“Francesco De Rose è un nuovo calciatore del Palermo. Per il centrocampista, già capitano della Reggina con oltre 200 presenze in Serie C, la società ha disposto un ingaggio fino a giugno 2022. A Francesco, il benvenuto in rosanero e i migliori auguri da parte del Palermo F.C. per la nuova avventura”.