Calciomercato Palermo: Dall’Oglio saluta, occhi su Segre o Calò. Devetak in difesa…

Occhi puntati su Segre e Calò. Mladen Devetak il nome nuovo per la difesa

Inizia a delinearsi il mosaico del nuovo Palermo FC di Silvio Baldini. Gli incastri di mercato dicono che allo stato attuale per ogni entrata equivale un'uscita, apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Dopo Maxime Giron, che nella giornata di sabato ha salutato i suoi ex compagni, destinazione Crotone (LEGGI QUI), un altro tassello del Palermo che ha conquistato la promozione in Serie B ha già pronte le valigie.

A lasciare la Sicilia nelle prossime ore sarà Jacopo Dall'Oglio, che ieri non ha preso parte alla seduta mattutina dell'ultimo giorno di ritiro. L'ex Catania, finito nel mirino dell'Avellino in Serie C, dovrebbe chiudere a breve con il club irpino. Con l'addio del centrocampista nativo di Milazzo, in rosa si libera un altro slot, dopo quello già disponibile e che il binomio Castagnini-Zavagno non ha già intenzione di sacrificare.

Sulla mediana sarebbero due i profili vagliati dal direttore sportivo del club di viale del Fante. Il primo dovrebbe essere il centrocampista di proprietà del Genoa, Giacomo Calò, lo scorso anno in forza al Benevento in Serie B. L'altro candidato al ruolo dovrebbe essere Jacopo Segre, esperto centrocampista classe 1997, attualmente in ritiro con il Torino di Ivan Juric (suo club di appartenenza).

In difesa spunta un nome nuovo. Come riporta il noto quotidiano, il direttore sportivo Renzo Castagnini starebbe vagliando il mercato estero per regalare al tecnico Silvio Baldini un nuovo laterale difensivo. L'identikit porterebbe al profilo di Mladen Devetak, esterno mancino del Vojvodina. Il difensore classe 1999, dunque Under 23, sarebbe già da tempo nei radar del ds rosanero. Una trattativa che sembrerebbe essere entrata nel vivo, con il laterale serbo ma con passaporto croato (dunque comunitario), che nella gara di campionato in programma ieri tra Vojvodina e Spartak Subotica non era presente neppure in panchina. Tutti segnali che porterebbero ad una trattativa già in fase di formalizzazione - scrive il noto quotidiano.