Calciomercato Palermo, Dall’Oglio saluta: l’ex Catania in viaggio verso Avellino

Dopo l'addio di Maxime Giron , il Palermo continua a lavorare per la cessione di altri "over", liberando così slot per futuri innesti utili a rinforzare e completare l'organico che dovrà affrontare il prossimo campionato di Serie B .

Nel dettaglio, il centrocampista originario di Milazzo, approdato nel capoluogo siciliano un anno fa, ieri non si è allenato con la squadra ed ha già lasciato Palermo. Il classe 1992, secondo quanto riportato da "TuttoAvellino", sarebbe in viaggio verso Avellino. Tra oggi pomeriggio e domani mattina si aggregherà ai nuovi compagni di squadra in ritiro a Mercogliano e firmerà il contratto che lo legherà al club irpino per i prossimi anni.