Calciomercato Palermo, Corriere dello Sport: “Gomis pressa Desplanches, Carissoni…”

Alfred Gomis per blindare la porta del Palermo 2024-2025. Il Palermo si assicura un potenziale dodicesimo che di fatto possiede tutti i requisiti per conquistare una maglia da titolare tra i pali. L'edizione odierna del Corriere dello Sport pone l'accento sulla mossa del direttore sportivo De Sanctis in un ruolo assolutamente chiave in una squadra che ambisce a disputare un campionato da protagonista. Fiducia a Sebastiano Desplanches, talento purissimo classe 2003 e titolare della Nazionale italiana Under 21, ma al contempo l'approdo di Gomis per aiutare l'ex Vicenza a crescere in fretta e con una sana pressione figlia di esperienza e caratura dell'omologo di ruolo in organico. Il portiere della Nazionale Senegalese, infatti, vanta una grandissima esperienza tra Serie A e B nel nostro calcio, oltre al formativo e prestigioso trascorso al Rennes in Ligue 1. Palermo che crea i presupposti per un sano dualismo che elevi il grado di competitività e quindi prestazionale in seno al gruppo, logica che mira ad alzare il llivello in ogni zona del campo rispetto a quanto mostrato nella scorsa stagione calcistica. L'acquisto di Gomis, che firmerà un biennale con ozione per il terzo anno con il club targato CFG, apre alla cessione di Pigliacelli seguito da Bari e Catanzaro. Il noto quotidiano sportivo nazionale fa cenno alle altre potenziale operazioni fattibili in chiave mercato: con la trattativa in dirittura d'arrivo tra Palermo e Speria che vedrà il difensore greco Nikolaou approdare in Sicilia, con Soleri ed Aurelio che rinforzeranno la rosa di D'Angelo in Liguria. Titolo definitivo per la boa scuola Roma, prestito con diritto di riscatto per l'esterno mancino ex Pontedera. Carissoni del Cittadella resta un'idea per la fascia sinistra, il Palermo segue anche il giovane cenrale difensivo Matteo Bonini, prospetto interessante il cui cartellino è di proprietà della Virtus Entella.