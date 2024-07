Calciomercato Palermo, Gds: “Brunori, Lucioni, Gomes e Di Mariano. I nodi di De Sanctis”

Il calciomercato estivo del Palermo ruota attorno ad alcuni rebus. Quello principale è relativo al futuro del bomber Brunori, con il club targato CFG che ha pubblicamente dichiarato di ritenerlo al centro del progetto tecnico di Dionisi ma con il bomber che deve ancora sciogliere le riserve su un'eventuale permanenza in maglia rosanero. Tentazioni dalla Serie A e varie big di B allettate dalla prospettiva di rinforzare il proprio attacco con i gol dell'italobrasiliano, Palermo che non contempla ad ora l'ipotesi di una cessione del suo goleador per una cifra inferiore ai sei milioni di euro. Partita aperta, come sottolinea il Giornale di Sicilia, che pone l'accento anche sul destino di altri elementi potenzialmente importanti nell'intelaiatura della formazione siciliana. Lucioni e Di Mariano, entrambi in scadenza 2025, sono stati dichiarati facenti parte del progetto del Palermo edizione 2024-2025 dal ds De Sanctis, ma starà a loro dimostrare fin dal ritiro di Livigno quanta voglia hanno di continuare a contribuire alle sorti del club rosanero. Idem Insigne, reduce da una stagione a dir poco anonima sul rettangolo verde, la cui permanenza in Sicilia resta in dubbio. Gomes viene certamente reputato un pilastro del centrocampo, ma le ambizioni di approdare in Serie A del francese, palesate in tempi non sospetti dal suo entourage, potrebbero cambiare il suo destino in questa finestra di trattative. Dal futuro di questi cinque calciatori, ancora tutto da scrivere e suscettibile di colpi di scena, dipenderà molto del lavoro di De Sanctis, che lavora alacremente per allestire una rosa in grado di competere per la promozione diretta in Serie A nel prossimo torneo cadetto.