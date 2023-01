Calciomercato Palermo, colpo Aurelio in chiave futura: dettagli e cifre dell’affare

Palermo scatenato nell'ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato in corso di svolgimento all'Hotel Sheraton di Milano. Il direttore sportivo del club rosanero, Leandro Rinaudo, ha praticamente centrato tutti gli obiettivi prefissati, garantendo innesti oculati e di notevole spessore, in chiave presente e futura al tecnico Eugenio Corini.

Dopo la definizione dell'affare relativo all'arrivo dell'esterno mancino Edoardo Masciangelo dal Benevento, con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, il management rosanero piazza un altro colpo in entrata di rimarchevole levatura. Il Palermo ha infatti ufficializzato da pochi minuti l'acquisto del talentuoso laterale sinistro, Giuseppe Aurelio, classe 2000 scuola Sassuolo proveniente dal Pontedera. Ottima tecnica individuale e grande capacità propulsiva per il millennials nativo di Bracciano, già protagonista in Lega Pro nell'attuale stagione in cui ha realizzato 4 gol e 7 assist in 23 presenze con il club toscano.