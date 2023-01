Calciomercato Palermo, casting sul binario mancino: piace Aurelio, Masciangelo…

Priorità un esterno mancino che funga da alternativa o da competitor a Sala. In tal senso, secondo quanto riportato da "La Casa di C", la dirigenza avrebbe messo gli occhi su Giuseppe Aurelio: giovane classe '00 in uscita dal Pontedera, per cui sarebbe già in corso una trattativa tra le parti. Resta in standby, al contrario, la trattativa per il terzino sinistro classe ’96 attualmente in forza al Benevento Edoardo Masciangelo.