Calciomercato Palermo, c’è Vido per l’attacco: l’atalantino è più di un vice Brunori

"C'era ancora un tassello mancante ed il Palermo lo ha individuato con settantadue ore di anticipo rispetto alla chiusura del mercato" - apre così l'approfondimento odierno del "La Gazzetta dello Sport", che focalizza la sua attenzione sull'obiettivo mirato dal binomio dirigenziale composto dal direttore sportivo Leandro Rinaudo e dal polo di riferimenti dello scouting del City Football Group , Luciano Zavagno , per completare il pacchetto offensivo del Palermo FC di Eugenio Corini .

Si tratta di Luca Vido, attaccante classe 1997 di proprietà dell'Atalanta, che vanta significative esperienze in Serie B con le maglie tra le altre di Cittadella, Perugia, Pisa e Cremonese. Prima punta dotata di buona fisicità e discreta tecnica di base, all'occorrenza impiegabile anche da trequartista o attaccante esterno, ex Nazionale Under 21, Vido si è formato calcisticamente nel settore giovanile del Milan. L'ex Spal ha collezionato nel torneo cadetto 149 presenze, realizzando trentuno reti e firmando quindici assist.