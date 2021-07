Calciomercato Palermo, casting per il centrocampo: da Fantacci a Rocca, le ultime

Non solo l'attacco, il Palermo vuole puntellare anche il centrocampo. Ma restano ancora da sciogliere i nodi legati ai tre esuberi

Per la mediana, comunque, il Palermo continua a seguire Fantacci dell'Empoli, la scorsa stagione in prestito alla Juve Stabia, con Filippi che "preme molto per averlo", si legge. Sul taccuino della dirigenza, anche il nome di Rocca. Il giocatore, che lo scorso campionato ha messo a segno sei gol con la maglia del Foggia, è attualmente svincolato ed è seguito dallo stesso agente di Broh. Piace molto anche Dall'Oglio del Catania: un affare in salita, poiché la società etnea non sarebbe disposta a cedere così facilmente il suo calciatore. Seguiranno aggiornamenti...