Palermo-Cianci, la trattativa si sblocca: in rosanero già sabato? La situazione

Il presidente Dario Mirri scende in campo in prima persona: oggi l'incontro con il presidente del Teramo per Pietro Cianci

Nelle ultime ore, però, il dialogo si è riaperto. Nuovi contatti tra le parti, "soprattutto per volontà del presidente Mirri che sta provando a portare il giocatore a Palermo in tutti i modi", scrive la Rosea. Il presidente Dario Mirri, infatti, è sceso in campo in prima persona. "Per avere il quadro più chiaro Mirri è entrato anche in contatto con una persona molto vicina al centravanti fin da quando era ragazzino", si legge. Il suo mentore, una sorta di familiare acquisito che lo segue insieme al suo procuratore. Un colloquio che è servito per capire che Cianci in cuor suo avrebbe già scelto il Palermo.