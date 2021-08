Calciomercato Palermo, Castagnini vira su Perrotta: ok con il Bari per il difensore

In prossimità della chiusura della sessione estiva di calciomercato, il Palermo ha definito il trasferimento in Sicilia del centrale Marco Perrotta

Il Palermo ha individuato il tassello ideale da incastonare nel cuore del mosaico difensivo a disposizione di Giacomo Filippi. In prossimità della chiusura della sessione estiva di calciomercato, il direttore sportivo rosanero Renzo Castagnini ha definito con il suo omologo in carica al Bari, Ciro Polito, il trasferimento al club di viale del Fante del centrale Marco Perrotta, classe 1994, ex Avellino e Pescara. Una volta appurata l'impossibilità di concretizzare lo scambio tra i cartellini di Luca Crescenzi e Michele Somma con il Como, troppo ampia la forbice tra la richiesta dell'ex Roma e la proposta della società lariana in termini di ingaggio, il dirigente del Palermo ha virato decisamente sul difensore nativo di Campobasso. Affare ormai definito e accordo totale tra le parti. Corsa contro il tempo per completare l'iter documentale prima del gong definitivo fissato per le ore 20. Salvo improbabili colpi di scena, il club rosanero ha centrato l'obiettivo prefissatosi in entrata in questi ultimi giorni: puntellare e rinforzare la retroguardia con un elemento di acclarato spessore e riconosciuta esperienza in categoria.