Calciomercato Palermo, Castagnini conferma: “Dall’Oglio-Avellino? Operazione chiusa”

Dopo l'addio di Maxime Giron, direzione Crotone, la dirigenza rosanero continua a lavorare per la cessione di altri "Over", liberando così slot per futuri innesti. Con l'arrivo in Sicilia di Mirko Pigliacelli, infatti, il club di viale del Fante ha occupato fin qui diciassette dei diciotto slot destinati ai calciatori nati prima del 31 dicembre 1998. Il prossimo a lasciare la Sicilia sarà Jacopo Dall'Oglio, il cui contratto che lo lega al Palermo scadrà il 30 giugno 2023: l'ex Catania, finito nel mirino dell'Avellino, ripartirà dunque dalla Serie C. A confermare la buona riuscita dell'operazione è il ds rosanero, Renzo Castagnini, intervistato ai microfoni di "SportChannel214".