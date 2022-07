Calciomercato Palermo, rebus Brunori: City Group, blitz a Roma, ufficialità. Dettagli

Burocrazia e snervante attesa: Brunori non è ancora ufficialmente del Palermo

⚽️

Incastrati tra le maglie delle burocrazia. Matteo Brunori, in compagnia del suo entourage, è atterrato ieri nel capoluogo siciliano per svolgere le rituali visite mediche, ratificare la sua intesa quadriennale con il club rosanero e aggregarsi ai compagni già al lavoro agli ordini di Silvio Baldini in sede di ritiro estivo.

Come ampiamente documentato dalla nostra redazione (LEGGI QUI), la trattativa tra Juventus e Palermo è stata articolata e per certi versi estenuante, con le due dirigenze che dopo vari step e qualche brusca frenata sono riuscite a trovare il punto di convergenza. Tre milioni circa (parte fissa) più una serie di bonus legati ad obiettivi individuali e collettivi che, se raggiunti, consentirebbero al club bianconero di incassare una cifra che sfiora i quattro milioni.

Juventus che monetizza la strepitosa stagione dell'attaccante e asseconda il desiderio del giocatore di proseguire la sua favola rosanero anche in Serie B, Palermo che centra l'obiettivo di patrimonializzare, sotto il profilo tecnico ed economico, il cartellino del bomber che ha trascinato con 29 gol ed una serie di assist vincenti, tra regular season e playoff, la compagine di Baldini alla conquista della promozione.

Lieto fine già scritto nella sostanza, con grande soddisfazione di tutte le parti in causa, ma non ancora nella forma.

L'attaccante classe 1994 non ha ancora svolto il primo allenamento insieme ai compagni poiché, tecnicamente, si attende ancora il completamento dell'iter procedurale che sancisca l'ufficialità del suo tesseramento con il Palermo FC.

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, documenti già definiti, sia relativamente all'operazione tra Juventus e Palermo, sia per quanto concerne l'aspetto contrattuale tra club di viale del Fante e calciatore, ma impelagati in una serie di mail ed in attesa di essere vidimati dal management del City Football Group.

Canovaccio burocratico piuttosto farraginoso, che non inficia di un minimo il buon esito dell'affare, ma allunga i tempi e genera un'attesa, a tratti snervante, per le parti in causa e per il calciatore che, comprensibilmente, scalpita per mettersi a disposizione di Silvio Baldini e recuperare il tempo perduto in questi primi giorni di preparazione.

Giornata piuttosto convulsa ieri per l'italobrasiliano che, dopo essere atterrato in mattinata in città, in ragione della giornata festiva a Palermo, è stato poi costretto a volare a Roma nel pomeriggio per ultimare le visite mediche, per fare rientro in Sicilia solo in tarda serata.

La situazione è in continua evoluzione e l'auspicio è che possa sbloccarsi a breve, formalmente ad ora Brunori è ancora un tesserato della Juventus ma, presumibilmente a breve, verrà ufficialmente annunciato come il primo acquisto, dal rimarchevole lignaggio tecnico e notevole valore simbolico, della nuova era calcistica del Palermo targato City Football Group.