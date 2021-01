Calciomercato Palermo, Almici chiama Di Gaudio: “Con Antonio ci siamo sentiti, gli ho dato un consiglio”

Il Palermo spera di poter ritrovare al più presto Alberto Almici.

Il laterale destro rosanero si è fermato nel corso della gara pareggiata 3-3 dagli uomini di Boscaglia contro la Viterbese, per lui un trauma distorsivo del ginocchio sinistro con lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale. Il suo rientro in campo dovrebbe avvenire nelle prossime settimane. Nel frattempo l’ex Verona, nel corso dell’intervista rilasciata a Siamo Aquile in onda su Trm, ha parlato anche di mercato e raccontato un curioso siparietto che ha come protagonista anche Antonio Di Gaudio. Il calciatore palermitano, attualmente al Verona, è cercato dal club di Viale del Fante benché la trattativa per portarlo in Sicilia si sia complicata negli ultimi giorni.

“Io e Totò siamo molto amici, ci siamo sentiti e gli ho detto di scegliere quello che può far star bene sia lui che la sua famiglia. Abbiamo parlato di Palermo, ma mi sono sentito di consigliargli di scegliere quello che lo farà stare bene. So che ha avuto anche altre richieste dalla B, se dovesse arrivare sarei contento altrimenti lo stesso perchè è un mio grande amico. Totò è un giocatore forte. La società è comunque vigile sul mercato e lo si è visto con l’acquisto di De Rose, quindi se ci sarà occasione di prendere qualcuno che potrà essere d’aiuto alla causa lo farà senza dubbio”.