CALCIOMERCATO PALERMO: ACQUISTI E CESSIONI SESSIONE INVERNALE 2023/24

Gli acquisti e le cessioni del Palermo di mister Corini per quanto riguarda la sessione invernale di calciomercato 2023/2024 per la Serie B.

CALCIOMERCATO PALERMO

Si chiude ufficialmente la sessione invernale di calciomercato valida per la stagione 2023/24. Il Palermo di mister Eugenio Corini ha messo a segno tre colpi per il sostegno del raggiungimento dei propri obiettivi nell'attuale campionato di Serie B in cui rosanero sono momentaneamente piazzati alla quinta posizione. Tra acquisti a titolo definitivo, trasferimenti con la formula del prestito con opzione di riscatto e calciatori confermati, queste sono le operazioni orchestrate dal binomio dirigenziale dei rosa composto da Leandro Rinaudo e Riccardo Bigon.