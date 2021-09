Calciomercato Inter, i nerazzurri puntano Lucca: l’ex Palermo è il “9” del futuro

L'attaccante piemontese ha iniziato nel migliore dei modi la sua esperienza con la maglia del Pisa mettendo a segno due reti in altrettante gare

Lorenzo Lucca finisce nei pensieri dell'Inter. L'ex attaccante del Palermo attualmente in forza al Pisa, ha iniziato la nuova stagione nel migliore dei modi entrando fin da subito nei cuori dei tifosi nerazzurri. Il giovane centravanti di Moncalieri è stato paragonato a una leggenda quale Luca Toni e adesso su di lui ha messo gli occhi il club di Zhang. L'edizione odierna di Tuttosport conferma le voci intorno l'ex Primavera del Torino che nel prossimo futuro potrebbe indossare la maglia dell'Inter e diventare il 9 del futuro. Lucca in questa prima parte di campionato ha già messo a segno due reti, una doppietta all'Alessandria che è valsa i tre punti ai suoi che al momento hanno ottenuto 6 punti in due gare.