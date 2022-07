Calciomercato Foggia, ufficiale l’acquisto dell’ex Palermo Odjer: contratto biennale

Escluso dal progetto del Palermo per la prossima Serie B, Moses Odjer si è accasato a parametro zero al Foggia, restando dunque nel girone C di Serie C. Il centrocampista ghanese ritrova in Puglia Roberto Boscaglia, tecnico che lo fece esordire in maglia rosanero. Questo il comunicato del club rossonero che ha annunciato l'acquisto dell'ex Trapani e Catania: