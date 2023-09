Calciomercato Feralpisalò, ufficiale arrivo di Camporese dagli svincolati: i dettagli

Inizio difficile in cadetteria per la Feralpisalò. La formazione guidata da Vecchi ha incassato dieci gol nelle prime quattro giornate di campionato, l'ultima di queste rimediata al Renzo Barbera lo scorso 2 settembre con il risultato di Tre a zero. La società lombarda per invertire il trend negativo, ha deciso di acquistare tra gli svincolati un difensore per innalzare la qualità del mosaico a disposizione del mister ex Inter. La dirigenza ha acquistato Michele Camporese, svincolato dopo l'ultima parentesi alla Reggina, società che ha perso la Serie B dopo la sentenza del Consiglio di Stato avvenuta lo scorso 29 agosto. Il forte difensore è stato obiettivo di diverse società cadette, ma dopo la chiusura della sessione estiva del calciomercato, ha accettato la corte dei gardesani. Obiettivo del nuovo centrale difensivo, quello di far conquistare punti alla società verdeblù per conquistare una salvezza che sarebbe storica.