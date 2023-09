Giornale di Sicilia: “Tre gol e ciao Feralpisalò. Il Palermo concede il bis”

"Festa al Barbera per la prima vittoria interna del campionato, celebrata in pompa magna davanti a quasi ventitremila spettatori. Il Palermo ha travolto la matricola Feralpisalò con un punteggio netto, dimostrandosi superiore degli avversari per tutta la gara e in ogni zona del campo. Superiore per qualità, per esperienza e anche sul piano fisico. È stata la festa dei nuovi arrivi. [...] Una vittoria netta, che fa ben sperare, ma nella dinamica un po’ diversa da come poteva essere immaginata. Il Palermo non ha aggredito la Feralpisalò (che Vecchi aveva schierato prudentemente con il 3-5-2, per passare nella ripresa al 4-3-3) per farne un sol boccone. L'ha aspettata, con fare sornione ha atteso che gli avversari si scoprissero (un po’ come era accaduto anche a Reggio Emilia) e li ha trafitti tre volte in contropiede", si legge.