Calciomercato, Cavani verso il Benfica: il vecchio Palermo non c’è più, addio al bonus…

El Matador pronto a sbarcare in Portogallo.

Dopo aver vestito la maglia del PSG per ben sette stagioni, realizzando 138 reti in 200 presenze complessive, Edinson Cavani ha deciso di non rinnovare il suo contratto per iniziare una nuova avventura professionale. Tanti top club, anche italiani come la Roma, hanno provato a convincere l’attaccante uruguaiano, che sembra però aver deciso la sua prossima destinazione.

Dopo aver rifiutato anche l’offerta dell’Atletico Madrid, Cavani sembra infatti destinato a vestire, dall’inizio della prossima stagione, la maglia del Benfica: El Matador potrebbe dunque continuare la sua carriera in Portogallo, campionato in cui non ha mai giocato e quinto differente della sua avventura da calciatore professionista.

Quando Cavani si trasferì dal Napoli al PSG nel lontano 2013, il Palermo riuscì ad ottenere un conguaglio economico dalla cessione, secondo quanto stabilito dal regolamento FIFA: “Per lo status e il trasferimento dei calciatori prevede che, se un calciatore si trasferisce tra due club di federazioni diverse, il 5% di qualsiasi compenso venga distribuito come contributo di solidarietà alle società che hanno provveduto alla formazione e all’istruzione del calciatore nel corso degli anni tra il 12° e il 23°“.

Anche in questo, considerato il cambio di Federazione, il Palermo avrebbe dovuto ricevere una parte della quota (seppur comunque minima), ma non sarà così. Il cartellino di Cavani è appartenuto infatti all’US Città di Palermo, società originariamentedi proprietà di Maurizio Zamparini fallita l’anno scorso sotto la gestione Arkus Network. L’attuale club, ossia l’FC Palermo (ex SSD Palermo) che è rinato dalle mani di Dario Mirri e Tony Di Piazza, rappresenta essere a tutti gli effetti un club nuovo e completamente differente dal precedente e, per tale motivo, non riceverà alcun conguaglio.