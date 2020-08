Calciomercato, Cavani ad un passo dal Benfica: l’ex Palermo è atteso in Portogallo, i dettagli

“Cavani è in arrivo”. Titola così la prima pagina dell’edizione odierna del noto quotidiano portoghese ‘A Bola’.

El Matador sembra essere ad un passo dal’approdo al Benfica. Dopo sette lunghi anni ed in seguito al mancato rinnovo con il Paris Saint-Germain, lo scorso giugno Edinson Cavani ha lasciato Parigi e la Ligue 1, pronto ad iniziare una nuova avventura. Nelle prossime ore, dunque, l’esperto attaccante ex Palermo e Napoli – oggi svincolato – dovrebbe firmare il contratto che lo legherà al club portoghese con ogni probabilità per i prossimi tre anni, con il calciatore originario di Salto che percepirà un ingaggio da otto milioni di euro netti a stagione.

Sfuma così sia il ritorno del classe 1987 in Italia, sia il possibile trasferimento in Spagna. Nel corso dell’ultima sessione invernale di calciomercato, d’altra parte, Cavani sembrava vicinissimo all’Atletico Madrid. Poi, il nulla di fatto: il centravanti uruguaiano ha continuato a vestire la maglia del PSG fino allo stop definitivo a causa dell’emergenza Coronavirus.

“Il Benfica è una grande squadra e se mi viene data questa occasione ne sarò molto contento”. Lo ha dichiarato di recente lo stesso Cavani. “Non ho parlato con l’allenatore, non mi ha chiamato. Se lo dovesse fare ci parlerò, ma non di contratto o cose simili. Solo di calcio. In ogni caso credo di essere pronto per un’altra tappa importante della mia vita”, sono state le sue parole.

Seguiranno aggiornamenti…