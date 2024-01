Calciomercato Catania, interesse per Tello: possibile chiusura in pochi giorni

Il Catania, dopo il cambio della guida tecnica con Lucarelli che ha preso il posto di Tabbiani, ritornato al Fiorenzuola, ha ingranato la marcia. Decimo posto e quindi playoff. Nella sessione invernale del calciomercato gli etnei si vogliono rafforzare per migliorare la propria posizione in classifica per poter disputare i playoff nella maniera migliore possibile. Possibile rinforzo da un club dello stesso girone ovvero il Benevento. Andres Tello risulta da tempo sulla lista dei partenti in casa sannita: secondo quanto ulteriormente raccolto da TuttoC.com il centrale colombiano classe 1996 sarebbe finito nel mirino dei rossazzurri, che potrebbe chiudere la trattativa per il suo trasferimento a stretto giro di posta