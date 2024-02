Calciomercato Bari, Aramu rimane: su di lui c’era l’interesse di diversi club

L'avventura tra Aramu e il Bari è ai titoli di coda. Il fantasista ex Venezia non è riuscito ad incidere con la maglia pugliese

Il Bari si prepara ad affrontare venerdì sera il Palermo al Renzo Barbera. In attesa della sfida, la società si sta occupando delle ultime ore della sessione del calciomercato. Numerose le operazioni da concludere in entrata e in uscita. Una di queste riguarda Aramu.