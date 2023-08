Cagliari-Palermo, Ranieri: “Rosa forti, ci hanno creato qualche problema”

"Credo sia stata una bella partita e il Palermo è una squadra che gioca bene e faccio i miei complimenti. Abbiamo impegnato poco il portiere avversario. Dopo il cooling break ci hanno creato qualche problema. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio noi. Il loro pareggio allo scadere non ci voleva, meno male che l'abbiamo ripresa. I nostri titolari? Ero sicuro che non avrebbero tenuto i novanta minuti alcuni di loro, per cui avevo pensato già a dei cambi. Sarà stata la voglia di non mollare mai. Dico sempre che non è importante sbagliare ma lottare fino in fondo sapendo di aver dato tutto. Ora c'è la Serie A e la nostra vittoria sarà la salvezza. Chi è subentrato non ha demeritato e anzi ha portato energie nuove ma di questo ne ero certo. Ci mancano dei giocatori importanti e mi auguro possano arrivare. Chi mi aspetto? Lo sanno anche i muri! Due difensori e un attaccante".