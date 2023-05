Cagliari-Palermo, quote bookmakers: rosa sfavoriti all’Unipol Domus. X e segno 1…

Le quote dei bookmakers del match Cagliari-Palermo, in programma sabato pomeriggio all'Unipol Domus.

E' tutto pronto per la sfida tra Cagliari e Palermo, valevole per la trentasettesima giornata di Serie BKT 2022-2023, in programma sabato pomeriggio alle ore 14:00 all'Unipol Domus. Archiviata la vittoria casalinga contro la Spal, la squadra di Eugenio Corini dovrà provare a conquistare punti per restare attaccato al treno playoff. Al momento, i rosanero occupano il settimo posto a quota 48 punti, a +1 dall'ottavo posto, l'ultimo disponibile per disputare gli spareggi promozione.

Di fronte, la compagine allenata da Claudio Ranieri - quasi imbattibile fra le mura amiche - reduce dal netto successo ottenuto in casa del Perugia. Il Cagliari occupa attualmente il quinto posto della classifica di Serie B a quota cinquantaquattro punti. Frutto di tredici vittorie, quindici pareggi e otto sconfitte. Quarantasette le reti siglate fin qui, trentatréi gol subiti. L'ultimo ko dei padroni di casa all'Unipol Domus risale allo scorso 1 ottobre, quando i sardi - allora allenati da Fabio Liverani - persero contro il Venezia per 4-1.

Per l'occasione, Corini non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salterà il match, infatti, oltre a Salvatore Elia e Francesco Di Mariano, il capitano Matteo Brunori per squalifica. Tornano a disposizione, invece, Dario Saric e Leo Stulac. Nessun problema per Claudio Gomes e Ionut Nedelcearu, che hanno recuperato dai rispettivi fastidi muscolari accusati in settimana. Mentre Ranieri dovrà rinunciare agli infortunati Falco e Capradossi, oltre allo squalificato Altare.

Intanto, la gara d'andata - in scena lo scorso 18 dicembre al "Renzo Barbera" - è terminata con la vittoria del Palermo con il risultato di 2-1, alla luce delle reti messe a segno dal solito Matteo Brunori e da Jacopo Segre. Secondo i bookmakers, il Palermo questa volta non parte con il favore del pronostico. Il segno 1 è proposto 1.80 da Snai, GoldBet e Bet365. L'eventuale successodel Palermo, invece, è quotato fra 4.45 e 4.50. Mentre l'X oscilla fra 3.50 e 3.65. Il segno Gol tra 1.67 e 1.80; No Gol tra 1.95 e 2.10.

1 x 2 GOAL NO GOAL Snai 1.80 3.65 4.50 1.67 2.10 Planetwin365 1.77 3.55 4.45 1.73 1.99 Goldbet 1.80 3.50 4.50 1.75 1.95 Bet365 1.80 3.60 4.50 1.80 1.95