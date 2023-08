Cagliari-Palermo 2-1, le pagelle dei quotidiani: male Insigne e Mateju, Soleri da 7

Va avanti il Cagliari. Il Palermo esce sconfitto, dopo i tempi supplementari, dall'Unipol Domus. Un finale di gara incredibile, con due reti messe a segno in due minuti. Dopo il pari al 90', al minuto 100 Dossena porta in vantaggio la squadra di Claudio Ranieri con un colpo di testa, poi il pari di Soleri al 120' con una bella incornata. Nel recupero, però, la zampata beffarda di Di Pardo regala alla compagine sarda la qualificazione ai sedicesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa. Una prestazione complessivamente positiva per gli uomini di Eugenio Corini in vista dell'esordio in campionato contro il Bari di mister Mignani.