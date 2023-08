Buttaro: “Per la Serie A possiamo lottare contro chiunque. Su Lucioni e Ceccaroni…”

Reduce da un fastidioso stop in amichevole con il Legnago, ad Alessio Buttaro non manca la determinazione in vista della prossima Serie B.

Mediagol ⚽️

Alessio Buttaro sarà uno dei protagonisti del prossimo campionato di Serie B con il suo Palermo. Profilo under di prospettiva, il classe 2002 è pronto per una nuova stagione in cui l'obiettivo dei rosanero di Eugenio Corini sarà la promozione in massima serie. Il difensore romano è stato intervistato da alcuni giornalisti presenti a Pinzolo al termine della seduta mattutina d'allenamento. Di seguito le sue dichiarazioni in cui si sofferma anche su alcuni nuovi compagni di reparto: