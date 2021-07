Buttaro: “Mi piace il gioco di Accardi. Palermo? Piazza importante per crescere”

Le parole in conferenza stampa del difensore romano del Palermo, Alessio Buttaro, nel giorno della sua presentazione

"Compagno che ti ha dato più consigli? Lo stacco dalla Primavera a una squadra così importante come il Palermo ti fa sentire la differenza, devi saperti adattare ed entrare in campo deciso. Avere intorno a te compagni più grandi è importante per appendere il più possibile, in questi giorni di allenamento ho cercato di capire il livello dei miei compagni e posso solo imparare tanto. Mi piace molto il gioco di Accardi, posso solo rubare con gli occhi. Mi sono allenato svariate volte con alcuni difensori di altre squadre, giocare con calciatori più grandi mi fa bene".