Bucaro-Mediagol: “Palermo può provarci, ma Bari in pole per la B. Zeman unico in C”

L'intervista esclusiva concessa da Giovanni Bucaro, ex tecnico di Juventus Primavera ,Avellino e Bisceglie, alla redazione di Mediagol.it

"Promozione diretta? Il campionato è ancora aperto, se dovessi fare una valutazione direi che il Bari rispetto a tutte le altre contendenti ha senza dubbio qualcosa in più sia dal punto di vista dell'organico che per quanto concerne la qualità dei calciatori. Il Palermo potrà tentare di conquistare il primo posto, ma come ribadito precedentemente sia i rosanero, sia Catanzaro e Avellino sono un gradino sotto rispetto alla compagine pugliese. L'aver preso tre reti in casa della Virtus Francavilla per i biancorossi non significa nulla, saranno da ora fino alla fine la squadra che avrà maggiori possibilità di chiudere al primo posto. Foggia? Ho visto diverse partite dei rossoneri ed ero presente a Palermo quando i rosanero superarono per 3-0 i pugliesi. Quella del "Barbera" è forse l'unica partita sbagliata dagli uomini di Zeman, giocano sempre bene ed hanno un'identità tangibile, credo che sia l'unica società che non abbia speso molto per mettere su la rosa. Ha forma mentis propositiva e filosofia di gioco ben precisa, in panchina c'è un maestro assoluto e in questa categoria non vedo allenatori che abbiano le sue capacità".