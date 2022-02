Bucaro-Mediagol: “Palermo dai due volti e cambio modulo di Baldini? Ho la mia idea”

L'intervista esclusiva concessa da Giovanni Bucaro, ex tecnico di Avellino e Monopoli, tra le altre, alla redazione di Mediagol.it

“Che idea mi sono fatto del passaggio dei rosanero dalla vittoria contro la Juve Stabia alla sconfitta di Foggia? Io ho seguito da vicino la sfida al “Barbera” contro la Juve Stabia in quanto opinionista di Eleven Sports e lì ho visto un Palermo importante ed anche bello da vedere anche con l’uomo in meno. Pochi giorni dopo a Foggia non ho visto una prestazione in linea con la precedente. Il motivo? Non conosco i problemi interni, non vivo la quotidianità. Forse colpa del cambio modulo o forse il mancato impiego di qualche giocatore, ma capisco che giocando ogni tre giorni si cerca di cambiare qualcosa. Quali sono le ambizioni del Palermo a questo punto? Pensare al miglior piazzamento in vista dei playoff. Il primo posto che vale la promozione diretta penso sia quasi impossibile da raggiungere. Come valuto l'utilizzo del 4-2-3-1 per il Palermo di Baldini? Penso possa essere per caratteristiche dei singoli il modulo migliore che si possa usare in questo momento per la squadra rosanero. Il cambio modulo col Foggia è stato dettato da quanto aveva speso in termini fisici la squadra nella partita precedente, dal momento che dopo l’espulsione di Giron con la Juve Stabia di tre giorni prima il resto dei compagni hanno dovuto spendere molte energie. Baldini avrà pensato che con la difesa a tre ci sarebbe stato più equilibrio, ma la partita alla fine è andata come è andata. Le scelte si sono rivelate sbagliate. Ha optato per questa soluzione più che altro in virtù dei due impegni ravvicinati".