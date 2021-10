Brunori: “Siamo forti, il +7 del Bari non fa paura. Ora serve la svolta fuori casa”

Le dichiarazioni rilasciate dall'attaccante del Palermo, approdato alla corte di Filippi dalla Juventus nel corso della sessione estiva di calciomercato

Intervistato ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport", l'attaccante del Palermo ha tracciato un bilancio ha tracciato un bilancio di questa prima parte di stagione, soffermandosi sulle prospettive rosanero in vista del prosieguo di campionato. "I sette punti dal Bari fanno paura? No, sono un grande stimolo: se il Bari le vince tutte è giusto che vada in Serie B. Siamo partiti un po’ a rilento, ma credo che abbiamo trovato la nostra strada. Adesso è inutile guardare la classifica, anche se è normale sbirciare un po’. Se loro avranno un calo dovremo approfittarne", ha proseguito.

LE TRASFERTE -"Ne parliamo tra di noi, per fare un campionato importante servono vittorie anche in trasferta. Giocare fuori non è mai semplice, ma penso che l’atteggiamento giusto non sia mai mancato. Dobbiamo eliminare errori che non ci possiamo permettere e lo dobbiamo fare nel più breve tempo possibile. Una gara come quella di Monterosi, in cui eravamo in vantaggio, dovevamo portarla a casa. Con la Turris esame di maturità? Sì, serve iniziare a vincere fuori casa. L’avversario è difficile, si gioca sul sintetico, ma dobbiamo dare la svolta per restare lassù", le sue parole.