Brunori: “Settimana indescrivibile, Baldini indispensabile. Futuro? Mi godo la festa”

Il Palermo è in Serie B, parola a Matteo Brunori. Ai microfoni di Eleven Sports, il match winner della finale playoff contro il Padova ha espresso tutta la sua felicità per la vittoria che ha riportato il club rosanero in cadetteria. Ecco, di seguito, le sue parole: "Ho passato una settimana indescrivibile. I tifosi del Palermo sognano di rivedermi? Per adesso mi godo il momento, lo aspettavo da tempo. Lo voglio vivere in pieno. Non conosco il mio futuro ma questa città mi ha dato tantissimo. Non so dirvi cosa mi sia successo quest'anno ma la gente ti spinge e Baldini ci ha dato una grossa mano. Tutte le settimane ne parlavamo del fatto che saremmo arrivati fino in fondo. Cosa faremo stasera? Farò quello che non ho fatto al matrimonio cioè sfondarmi!"