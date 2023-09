Brunori: “Periodo senza segnare? Non la prima volta per me. Non piangiamoci addosso”

"Sicuramente una partita aperta, abbiamo avuto difficoltà ad arrivare bene in porta, ma questo fa parte di un percorso. Abbiamo la forza e la qualità per affrontare il Venezia. No gol? Ho già passato questo momento, non è la prima volta. Mi dispiace per la squadra, non la riesco ad aiutare in fase realizzativa. Ma devo continuare così. Di Mariano lo conosco molto bene, ci alleniamo duramente per far sì che tutto venga in automatico. Azione da gol? Quella dopo il recupero di Lucioni la voglio rivedere, ho provato ad anticipare il portiere. Ma non possiamo piangerci addosso. Testa bassa, domani ci alleniamo in vista della gara di martedì".