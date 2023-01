Brunori: “La chiave di Palermo-Bari, Cheddira completo. Playoff? Tutto è possibile”

Le dichiarazioni rilasciate dall'attaccante del Palermo in vista del match

"Chiunque possa venire a dare una mano alla squadra sarà accolto a braccia aperte, perché vorrà dire che ha sposato l’unico obiettivo condiviso da tutti: fare il meglio per il Palermo". Lo ha detto Matteo Brunori, intervistato ai microfoni del "Corriere dello Sport". Diversi i temi trattati dall'attaccante e capitano del Palermo a poche ore dalla sfida contro il Bari: dal confronto con Walid Cheddira, al momento capocanniere del campionato di Serie B, agli obiettivi della compagine rosanero. Ma non solo...

"La chiave del match? Mantenere la concentrazione, giocare con la leggerezza di chi ha fiducia nei propri mezzi e occupare gli spazi come il mister ci insegna tutti i giorni in allenamento. Un gol ai Galletti a chi lo dedicherei? A mia moglie che mi sta sempre accanto e ai tifosi del Palermo che ogni giorno mi rendono orgoglioso di rappresentarli. Vincere significherebbe entrare in lizza per i playoff? Questo campionato ci ha già dimostrato che tutto è possibile, ogni partita può essere un bivio e il Palermo deve continuare la sua striscia positiva per non precludersi nulla", le sue parole.

SU CHEDDIRA -"Sarà un bel confronto, Cheddira è un attaccante completo e sta dimostrando tutte le sua qualità. Io come sempre darò tutto quello che ho. Al Bari quale calciatore toglierei? Cheddira è il capocannoniere del campionato quindi la riposta sarebbe fin troppo facile. Ma il Bari è una squadra compatta che, oltre alle individualità, si muove molto bene come organico. Togliere un singolo quindi non credo farebbe troppo la differenza".

L'EXPLOIT -"Come mai un attaccante della mia qualità arriva al successo a 28 anni? Penso che ci sia un tempo per tutto e ognuno ha un proprio percorso. Se sto vivendo questo momento positivo adesso vuol dire che tutte le variabili si sono allineate adesso: la mia crescita tecnica e fisica, quella psicologica, la piazza giusta, gli incroci del destino e altro ancora. Le mie qualità sono il frutto di tutte le esperienze che ho fatto, compreso l’aver ricominciato da zero: la mia storia ha forgiato la mia personalità e questo mi dà sicurezza nei miei mezzi. Ma non si smette mai di migliorare e io lavoro per questo".

UOMO SIMBOLO -"Essere l’uomo simbolo di una società importante come il Palermo, tassello significativo della Galassia City Group, è una responsabilità o un orgoglio? Entrambe le cose, guai se non fosse così. La fascia da capitano, idealmente, la indosso anche fuori dal campo. Abbiamo un sogno e una missione, io sono qui per seguirli. L'attaccante a cui mi ispiro? Già da prima che vincesse il Pallone d’Oro, il mio riferimento più di altri è sempre stato Benzema, per la sua attitudine a trovare il gol in tanti modi diversi e rimanere sempre imprevedibile".