Brunori: “I tifosi si aspettano tanto, non prometto nulla. Segnare è nelle mie corde”

Matteo Brunori si presenta: ecco le sue prime parole da calciatore del Palermo

Matteo Brunori si presenta. L'ormai ex calciatore della Juventus Under 23 è arrivato in Sicilia nella giornata di domenica quando la formazione di Giacomo Filippi era impegnata in quel di Enna per un test amichevole. Ieri visite mediche e firma sul contratto, Brunori è passato al Palermo a titolo temporaneo dal club bianconero.