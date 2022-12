Brunori: “Cercato dal Cagliari in estate. Sono rimasto a Palermo e la mia scelta…”

Brunori tra alcuni retroscena di mercato ed un bilancio dell'andamento dei rosa

Matteo Brunori, attaccante del Palermo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare i temi più caldi in casa rosanero in vista del big match contro il Cagliari valido per la diciottesima giornata di Serie B ed in programma domenica 18 dicembre alle 18.45 allo stadio "Renzo Barbera".

Anno a dir poco stellare per il bomber originario di Macao, arrivato a quota trentatré reti nel 2022 con ancora due gare da giocare. "Sto passando un anno importante e spero di concluderlo nel migliore dei modi. L'obiettivo è dare continuità alle ultime partite e andare avanti sulla stessa linea". Date le origini brasiliane di Brunori, non sono mancati i paragoni con i grandi giocatori della nazionale verdeoro. "Se mi ritrovo in Romario? Sono paragoni che fanno piacere, parliamo di attaccanti di alto livello ed anche lui devo dire che mi piace molto".

Il numero 9 rosanero ha svelato un retroscena di calciomercato, con i rossoblù prossimi avversari del Palermo, retrocessi dalla Serie A, che avevano vagliato anche il profilo dello stesso Brunori per ripartire dalla cadetteria. "C'è stato un interesse del Cagliari nei miei confronti ma io avevo già in mente che in Serie B sarei rimasto solo a Palermo. Il mio intento era quello di tornare qua e sono contento della scelta che ho fatto".

Chiosa del capitano del Palermo sul rush finale del girone d'andata di Serie B che vedrà i rosa protagonisti contro il Cagliari ed il Brescia prima della sosta. "Questo è un campionato difficile, siamo a tre punti sia dai playoff sia dalla zona calda. Stiamo concentrati con l'atteggiamento delle ultime partite ed i risultati arriveranno. Penso che sulla crescita di un giocatore possano esistere delle stagioni di transizione ma qui a Palermo posso dire di aver trovato il luogo giusto. Qui ho la fiducia di una società e di una piazza che mi dà una spinta importante".