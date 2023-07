Brunori: “Abbiamo bisogno della nostra gente. Conosco Mancuso, può darci una mano”

Il capitano del Palermo, Matteo Brunori, ha tenuto una conferenza stampa in questo secondo giorno di ritiro a Ronzone. Siamo al secondo giorno di ritiro in Trentino Alto-Adige per la formazione guidata da Eugenio Corini . La compagine rosanero ha svolto la seduta di allenamento mattutina, in preparazione del prossimo campionato di Serie B . Queste le dichiarazioni in sala stampa del numero 9 rosanero:

"Abbiamo bisogno della nostra gente e del nostro stadio pieno. I nostri tifosi ci aiutano nei momenti di difficoltà, bisogna essere bravi a superare questo momento. Abbiamo bisogno che la gente venga allo stadio e ci supporti come sa fare. Abbiamo il dovere di fare qualcosa di importante per raggiungere l'obiettivo di provare a salire in Serie A. Stanno arrivando giocatori importanti che alzeranno il livello. Rigorista? Sono pronto a ripartire, gli errori fanno parte delle partite. Dispiace perché sono stati lasciati punti pesanti con i rigori. Abbiamo iniziato da due giorni, ma mi allenerò su questo aspetto. Mancuso? Conosco Leo da tanti anni, so che giocatore è. Ci può dare una grossa mano, poi sarà il mister a trovare una soluzione migliore per far rendere tutti al meglio".