Brunori: “Voglio andare in A con il Palermo! Emozioni Barbera e nuovi acquisti…”

Parola a Matteo Brunori. Il bomber e capitano del Palermo - in sede di conferenza stampa - direttamente dal ritiro in Trentino-Alto Adige ha approfondito alcuni temi che riguardano la stagione 2023-2024 dei rosanero. Il club targato City Football Group è tra i più attivi sul mercato in Serie B e si appresta a vivere una stagione da protagonista in cadetteria. Di seguito, le sue parole:

"Penso che c'è entusiasmo, riprendiamo da qualcosa di positivo dello scorso anno. Dobbiamo essere bravi noi a creare entusiasmo con l'ambiente, si sente la voglia di fare qualcosa di importante. Bisogna pensare a lavorare e basta. Obiettivo personale? Penso che arrivato ad un'età non più giovanissima vorrei raggiungere la massima serie con questa maglia. E' un'insieme sia di personale che di gruppo, la società sta facendo degli sforzi importanti per metterci nelle migliori condizioni possibili. Sta a noi andare in campo e portare a casa punti, sappiamo che è un campionato difficile ma dobbiamo alzare l'asticella. Io penso che è difficile immaginare qualcosa di bello, lo sogniamo tutti. Con la mente fai dei sogni bellissimi, poi avendo già vinto a Palermo so cosa significa portare entusiasmo in questa piazza che ti trascina. I nuovi che sono arrivati hanno esperienza e sanno anche gestire le emozioni che il Barbera ti può trasmettere. Son contento che chi è arrivato ha alzato il livello della rosa e ci darà una mano. C'è stato qualche interesse ma la mia volontà è stata sempre quella di esaurire un sogno da quando sono arrivato"