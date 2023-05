Brunori: “A Cagliari un gran Palermo, adesso il nostro futuro dipende da noi”

Le dichiarazioni rilasciate dal capitano del Palermo in vista della sfida contro il Brescia, in scena venerdì al "Renzo Barbera".

"Abbiamo dimostrato il nostro valore, ho visto una squadra viva che aveva voglia di portare a casa il risultato pieno. Poi è stata condizionata da alcuni episodi, bisogna essere bravi a mantenere la concentrazione sempre alta. Però c'è stato un gran Palermo". Lo ha detto Matteo Brunori, intervistato ai microfoni del sito ufficiale del club di viale del Fante. Diversi i temi trattati dal capitano rosanero: dalla prestazione offerta dalla compagine siciliana all'Unipol Domus contro il Cagliari, con il bomber italo-brasiliano out per squalifica, alla sfida contro il Brescia, in programma venerdì sera allo Stadio "Renzo Barbera".

"Ho voluto essere a Cagliari per stare vicino alla squadra, per vivere la partita a bordocampo. Sono contento di aver seguito i miei compagni. Venerdì col Brescia? Sappiamo l'importanza di questa partita, bisogna dare la giusta carica, perché è una partita che vive di emozioni. Ognuno di noi ha la carica per arrivare al top in questa partita. Poi bisogna essere bravi a gestirle queste emozioni. E il mister ci lavorerà sicuramente in questa settimana", le sue parole.

"Il nostro futuro dipende da noi, credo sia la cosa più bella. Siamo padroni del nostro destino. Entriamo in campo e sappiamo quello che dobbiamo fare, conosciamo anche la qualità dell'avversario ma il nostro stadio e la nostra gente ci dovrà trasmettere quella spinta in più che ci serve per fare quel salto. Stiamo già lavorando, sono giorni come tutti gli altri. Bisogna prepararla in maniera tranquilla, senza caricarla troppo. Però è giusto vivere la tensione che si respira intorno, dandogli la giusta importanza e arrivare a venerdì con la carica per affrontare questa gara", ha proseguito Brunori.