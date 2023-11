Brescia, Thomassen: “Attaccato più del Palermo. Coulibaly? Non ci ha sorpreso”

"Si poteva pareggiare? Concordo, una partita poco pulita per entrambe le squadre, molto combattuta. Abbiamo tirato tanto in porta, più del Palermo ma non siamo riusciti a pareggiare. Ci dispiace che in questo momento non riusciamo a capitalizzare le tante occasioni create. Ovviamente il nostro compito è analizzare ogni gara, anche oggi con zero punti ma la gara di oggi è stata molto combattuta, agonistica, disputata a Palermo contro il Palermo. Una squadra forte con individualità importanti. I ragazzi si sono spinti oltre. Cosa non va? Analizzeremo dopo la gara. Se avessimo trasformato il tanto creato in gol parleremo di un pareggio, che sarebbe stato un ottimo risultato a Palermo. La sostituzione di Borrelli? Volevamo avere più coraggio, quando abbiamo avuto coraggio qualcosa è venuto fuori. Per questo abbiamo scelto Bianchi. Sicuramente perdere non fa piacere a nessuno. Il nostro compito è restare razionali, capire cosa possiamo fare di meglio. Cerchiamo di fare la gara sempre, e oggi siamo venuti a fare la gara. Dobbiamo rimboccarci le maniche e continuare a lavorare, così ne verremo fuori. Possiamo aver sofferto qualche situazione individuale ma corale non siamo andati in difficoltà. La posizione di Coulibaly non ci ha dato particolarmente fastidio, non ci ha sorpreso".