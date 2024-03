Brescia-Palermo, Maifredi: “Corini? Un Genio, era allenatore già da calciatore”

SUL BRESCIA -"Da quando c’è un allenatore vero in panchina, è competitivo. Non è la migliore del campionato di Serie B, ma da quando la guida Maran ha fatto partite belle e altre meno, però è sempre stata in campo nella maniera giusta, da squadra. La rosa non è stata rinforzata ma nemmeno indebolita al mercato di gennaio. Bisogna dire chiaramente che il Brescia non è male. Prima sembrava un’Armata Brancaleone, ma Maran le ha dato un ordine e soprattutto ha fatto emergere il vero valore dei giocatori. Ce ne sono di ottimi per la Serie B. A parte Cistana, che spero rientri presto, in difesa Adorni sembra recuperato definitivamente alla miglior forma. Il centrocampo è come pochi: in B chi ha gente di valore come Bisoli, Van de Looi, Paghera, Bjarnason, Bertagnoli? Inoltre Borrelli, Bianchi e Moncini non sono attaccanti banali".