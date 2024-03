Brescia-Palermo, la poesia di Fra’ Domenico Spatola: “Il tifoso è il più sconfitto”

Quattro a due. E' questo il risultato finale maturato sabato pomeriggio fra le mura dello Stadio "Mario Rigamonti". Una settimana nera per la formazione di Eugenio Corini che, dopo la sconfitta rimediata martedì sera al "Renzo Barbera" contro la Ternana, ha perso anche contro la squadra di Rolando Maran, lasciando probabilmente in quel di Brescia ogni residua possibilità di competere per la promozione diretta. Una gara decisa dalle reti siglate da Gennaro Borrelli e Fabrizio Paghera; per i rosanero in gol Matteo Brunori dal dischetto e Federico Di Francesco. Una sfida condizionata anche dall'espulsione di Ivan Marconi.