Brescia-Palermo 0-0: pari e sbadigli all’intervallo, ritmi blandi e zero emozioni

Palermo falcidiato dalle assenze in occasione dell'ultimo match del girone d'andata al Rigamonti contro il Brescia. Alle indisponibilità di Nedelcearu, squalificato, e Gomes, infortunato, si aggiungono in extremis i forfaiy di Stulac e Valente. Problema ai flessori per il playmaker sloveno, sindrome influenzale per l'ex Carrarese. Lombardi in piena crisi di risultati e reduci dall'avvicendamento in panchina, Aglietti esordisce al posto dell'esonerato Clotet alla guida delle Rondinelle. Solito 3-5-2 elastico per gli ospiti, modulo talvolta declinabile in un 4-4-2 anomalo o in un tipico 4-3-3 in funzione dell'intercambiabilità degli uomini di Corini. Pigliacelli tra i pali, Mateju, Bettella e Marconi trio di centrali difensivi, Sala e Di Mariano esterni alti, Damiani in cabina di regia con Segre e Broh intermedi in zona nevralgica, Vido a supporto di Brunori in avanti. Ritmi blandi in avvio, bravo Pigliacelli al quarto minuto a salvare d'istinto sulla deviazione fortuita di Vido che per poco non insacca nella propria porta su punizione calciata da Galazzi. Palermo guardingo ma poco pungente, lombardi che provano a fare la partita. Buona l'imbucata di Ndoj per Bianchi che non arriva per un soffio a calciare da ottima posizione. Rosa pericolosi su palla inattiva: Marconi si libera dalla marcatura ma non trova l'impatto giusto con la sfera ed incorna debolmente tra le braccia di Lezzerini. Primo tempo soporifero che si chiude senza alcun sussulto di rilievo, la supremazia territoriale bresciana è flebile e sterile, il Palermo pare patire oltremodo le assenze e fatica a trovare tracce ed automatismi in fase propositiva. Reti bianche all'intervallo.